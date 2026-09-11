Exposition « Le Doubs en terrain connu ? », Archives départementales du Doubs, Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Doubs · Besançon
Informations pratiques
Exposition « Le Doubs en terrain connu ? » 19 et 20 septembre Archives départementales du Doubs Doubs
Limité à 15 personnes pour les visites guidées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Derniers jours pour visiter cette exposition !
Participez à des visites guidées à 14h30 et 16h le samedi et à 14h30 et 16h30 le dimanche.
Pour plus d’information :
https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026
Archives départementales du Doubs rue marc bloch, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381258800 https://www.archives.doubs.fr [{« link »: « https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Voiture : parking du centre commercial du Parc. Transports en commun : arrêt Allende ou Cassin. Accès par rue piétonne via la place Cassin.
Derniers jours pour visiter cette exposition !
© Lydie Besançon/Département du Doubs
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Water Music Besançon 11 septembre 2026
- Visite du Biome, Le Biome, Besançon 12 septembre 2026
- Escapade au kiosque Kiosque Besançon 12 septembre 2026
- Concertos de Chopin Kursaal Besançon 12 septembre 2026
- 4e de Brahms Théâtre Ledoux Besançon 13 septembre 2026