Exposition « Le Doubs en terrain connu ? », Archives départementales du Doubs, Besançon

Informations pratiques

Exposition « Le Doubs en terrain connu ? » 19 et 20 septembre Archives départementales du Doubs Doubs

Limité à 15 personnes pour les visites guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Derniers jours pour visiter cette exposition !

Participez à des visites guidées à 14h30 et 16h le samedi et à 14h30 et 16h30 le dimanche.

Pour plus d’information :

https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026

Archives départementales du Doubs rue marc bloch, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381258800 https://www.archives.doubs.fr [{« link »: « https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Voiture : parking du centre commercial du Parc. Transports en commun : arrêt Allende ou Cassin. Accès par rue piétonne via la place Cassin.

Derniers jours pour visiter cette exposition !

© Lydie Besançon/Département du Doubs