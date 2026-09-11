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Exposition « Le Doubs en terrain connu ? », Archives départementales du Doubs, Besançon

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Doubs · Besançon

Exposition « Le Doubs en terrain connu ? », Archives départementales du Doubs, Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales du Doubs
Adresse
rue marc bloch, 25000 Besançon, France
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Limité à 15 personnes pour les visites guidées.

Exposition « Le Doubs en terrain connu ? » 19 et 20 septembre Archives départementales du Doubs Doubs

Limité à 15 personnes pour les visites guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Derniers jours pour visiter cette exposition !
Participez à des visites guidées à 14h30 et 16h le samedi et à 14h30 et 16h30 le dimanche.
Pour plus d’information :
https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026

Archives départementales du Doubs rue marc bloch, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381258800 https://www.archives.doubs.fr [{« link »: « https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Voiture : parking du centre commercial du Parc. Transports en commun : arrêt Allende ou Cassin. Accès par rue piétonne via la place Cassin.
Derniers jours pour visiter cette exposition !

© Lydie Besançon/Département du Doubs

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