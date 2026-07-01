Exposition « Le fil du sacré », Cloître du Carmel, Pamiers

Informations pratiques

Exposition « Le fil du sacré » 19 et 20 septembre Cloître du Carmel Ariège

Visites guidées sans réservation. Lieu non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au premier étage du Carmel, découvrez de magnifiques vêtements liturgiques dans l’exposition « Le Fil du sacré ».

Le parcours fait le choix de la simplicité : une pièce, un vêtement. Dans l’étroitesse des anciennes cellules du Carmel, chapes et chasubles se révèlent autrement : non plus seulement comme des vêtements portés, mais comme une présence et un volume chargés d’histoire et de symboles.

Très tôt, l’Église a fait appel au savoir-faire le plus exigeant des artisans, peintres, brodeurs, orfèvres et tisserands. Ce lien entre vêtement, autorité et représentation continue d’ailleurs de traverser la mode contemporaine.

Exposition proposée par la ville de Pamiers. Renseignements :mathilde.besse@ville-pamiers.frou 05/61/60/93/61.

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:mathilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

Au premier étage du Carmel, découvrez de magnifiques vêtements liturgiques dans l’exposition « Le fil du sacré ». Le parcours fait le choix de la simplicité : une pièce, un vêtement. Dans des du et :…

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