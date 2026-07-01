AGENDA · Montpellier
Exposition : « Le label du patrimoine européen », Pavilon Jean Nouvel, Montpellier
vendredi 18 septembre 2026 · Pavilon Jean Nouvel · Montpellier
Informations pratiques
Exposition : « Le label du patrimoine européen » 18 – 20 septembre Pavilon Jean Nouvel Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les sites détenteurs du Label du patrimoine européen.
Ces lieux et monuments emblématiques témoignent de l’histoire commune des Européens et des valeurs qui les unissent.
Pavilon Jean Nouvel Allée de la Méditerranée, 34000 Montpellier Montpellier 34064 Port Marianne Hérault Occitanie
Découvrez les sites du Label du patrimoine européen.
©maisondeleuropeMontpellier
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