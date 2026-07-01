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Exposition : « Le label du patrimoine européen », Pavilon Jean Nouvel, Montpellier

vendredi 18 septembre 2026 · Pavilon Jean Nouvel · Montpellier

Exposition : « Le label du patrimoine européen », Pavilon Jean Nouvel, Montpellier

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pavilon Jean Nouvel
Adresse
Allée de la Méditerranée, 34000 Montpellier
Ville
34064 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Exposition : « Le label du patrimoine européen » 18 – 20 septembre Pavilon Jean Nouvel Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les sites détenteurs du Label du patrimoine européen.
Ces lieux et monuments emblématiques témoignent de l’histoire commune des Européens et des valeurs qui les unissent.

Pavilon Jean Nouvel Allée de la Méditerranée, 34000 Montpellier Montpellier 34064 Port Marianne Hérault Occitanie
Découvrez les sites du Label du patrimoine européen.

©maisondeleuropeMontpellier

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