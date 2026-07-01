Exposition : « Le label du patrimoine européen », Pavilon Jean Nouvel, Montpellier

Informations pratiques

Exposition : « Le label du patrimoine européen » 18 – 20 septembre Pavilon Jean Nouvel Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les sites détenteurs du Label du patrimoine européen.

Ces lieux et monuments emblématiques témoignent de l’histoire commune des Européens et des valeurs qui les unissent.

Pavilon Jean Nouvel Allée de la Méditerranée, 34000 Montpellier Montpellier 34064 Port Marianne Hérault Occitanie

Découvrez les sites du Label du patrimoine européen.

©maisondeleuropeMontpellier