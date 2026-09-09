Exposition : le marais de Seudre, Salles du Port, Mornac-sur-Seudre

Informations pratiques

Exposition : le marais de Seudre Samedi 19 septembre, 14h00 Salles du Port Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de panneaux et de photographies, accompagnée de jeux pour découvrir le patrimoine de manière ludique.

Salles du Port 46 rue du Port, 17113 Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0683713487 http://www.l-huitre-pedagogique.com Une exposition est consacrée au marais de la Seudre et à l’huître, d’hier à aujourd’hui. Des jeux sont également proposés. Stationnement au parking du port.

exposition: panneaux, photos,jeux

©L’Huître Pédagogique