Exposition : le marais de Seudre, Salles du Port, Mornac-sur-Seudre
samedi 19 septembre 2026 · Salles du Port · Mornac-sur-Seudre
Informations pratiques
Exposition : le marais de Seudre Samedi 19 septembre, 14h00 Salles du Port Charente-Maritime
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition de panneaux et de photographies, accompagnée de jeux pour découvrir le patrimoine de manière ludique.
Salles du Port 46 rue du Port, 17113 Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0683713487 http://www.l-huitre-pedagogique.com Une exposition est consacrée au marais de la Seudre et à l’huître, d’hier à aujourd’hui. Des jeux sont également proposés. Stationnement au parking du port.
exposition: panneaux, photos,jeux
©L’Huître Pédagogique
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