« Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole », Office de tourisme de Mornac-sur-Seudre, Mornac-sur-Seudre
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Mornac-sur-Seudre · Mornac-sur-Seudre
Informations pratiques
« Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole » Samedi 19 septembre, 15h00 Office de tourisme de Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Gratuit mais réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », Mornac-sur-Seudre dévoile l’histoire d’une ancienne cité fortifiée, autrefois au cœur d’un commerce maritime florissant.
Son église romane saintongeaise Saint-Pierre et ses venelles témoignent encore de ce riche passé. La balade se poursuit jusqu’au port, au cœur des paysages de marais qui bordent la Seudre.
Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.
Office de tourisme de Mornac-sur-Seudre 5 route de Plordonnier, 17113 Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 08 21 00 https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}]
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », Mornac-sur-Seudre nous délivre toute son histoire : celle d’une ancienne cité fortifiée, cœur d’un commerce maritime autrefois florissant. Son et …
© OTC Royan Atlantique
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