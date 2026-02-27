Exposition, le papier prend vie au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition, le papier prend vie au Moulin du Got

Une dizaine d’artistes donnent vie et corps à toute une galerie de personnages d’une

humanité saisissante et singulière. Des femmes et des hommes de papier de différentes cultures, des tranches de vie, des tronches aussi ! On s’interroge, on s’émerveille et on imagine leur histoire.

Equilibristes, trapézistes, danseurs, nomades ; des corps en mouvement, expressifs et

poétiques, racontent des existences savoureuses. Des bustes et fragments de corps subliment l’éternel féminin et la fragilité des êtres.

De papiers découpés, pliés, collés, plissés, peints, froissés, modelés naissent une multitude de personnages attendrissants, poétiques, cocasses ou intrigants.

Une création originale du Moulin du Got avec les artistes Nathalie BOUTTÉ, PAPIER A ÊTRES, Marie-Anne THIEFFRY, Thierry GARANCE, Marion LAMY, Lola GREENWITCH, Nicole STENUIT, Lydia ROCHE, Ophélie PAUCHET, Agnès NOËL. .

