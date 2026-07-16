Exposition Le Paris Humaniste – La Galerie Rouge, La Galerie Rouge, Paris

Informations pratiques

Exposition Le Paris Humaniste – La Galerie Rouge 24 septembre – 28 novembre La Galerie Rouge Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T11:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:00:00+01:00

La Galerie Rouge propose une exposition collective de photographes traditionnellement associés au courant humaniste d’après guerre. Ce mouvement, souvent décrié comme naïf, réunit en fait des visions multiples allant de la photographie documentaire et sociale, mais aussi poétique ou facétieuse. En exposant leurs photographies de Paris, nous présenterons plusieurs facettes humanistes qui ont contribué à la renommée de la photographie française à travers le monde.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

La Galerie Rouge 3 rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33 (0)1 42 77 38 24 https://lagalerierouge.paris https://www.instagram.com/lagalerierougeparis/ La Galerie Rouge est une galerie de photographies dirigée par Agathe Cancellieri, docteure en histoire de la photographie et formée au marché de l’art aux États-Unis. La Galerie Rouge présente avec une grande exigence de beaux tirages photographiques qui émeuvent au premier regard et des images qui transforment notre rapport au monde. Représentante exclusive en France des Fonds Édouard Boubat, Manuel Álvarez Bravo, Jean-Philippe Charbonnier, Barbara Crane et Jill Freedman, la Galerie Rouge soutient également le travail de photographes contemporain.e.s reconnu.e.s ou émergeant.e.s.

Photographes représentés : Martine Barrat, Claude Batho, Clarissa Bonet, Édouard Boubat, Manuel Álvarez Bravo, Jean-Philippe Charbonnier, Luc Choquer, Barbara Crane, Benjamin Deroche, Sandra Eleta, Jean-Pierre Evrard, Jean-Michel Fauquet, Jill Freedman, Gaspar Gasparian, Kenneth Josephson, Erica Lennard, Sheila Metzner, Marie-Paule Nègre, Joseph Sterling, Colette Urbajtel. Métro Saint-Paul (M1) ou Pont Marie (M7)

La Galerie Rouge propose une exposition collective de photographes traditionnellement associés au courant humaniste d’après guerre. Ce mouvement, souvent décrié comme naïf, réunit en fait des visions…

© Jean-Philippe Charbonnier, Gamma-Rapho / Courtesy La Galerie Rouge