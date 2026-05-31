Exposition : le patrimoine immatériel de la mémoire, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Bretoncelles
Exposition : le patrimoine immatériel de la mémoire, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Bretoncelles dimanche 20 septembre 2026.
Exposition : le patrimoine immatériel de la mémoire Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le Patrimoine immatériel de la mémoire
Un voyage dans le temps passionnant, parfois émouvant.
Exposition de reproduction de cartes postales des commerces et métiers anciens de Bretoncelles et de ses hameaux.
Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place du général de Gaulle, 61110 Bretoncelles Bretoncelles 61110 Orne Normandie 0687410244 https://www.bretoncelles-patrimoine-nature.fr/ Visite commentée de l’église, son histoire et découverte de la récente restauration de sa nef
Exposition photographique de la tour, du clocher à découvrir absolument
Le Patrimoine immatériel de la mémoire
Bretoncelles Patrimoine et Nature
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