Exposition : le patrimoine immatériel de la mémoire, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Bretoncelles

Exposition : le patrimoine immatériel de la mémoire Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Patrimoine immatériel de la mémoire

Un voyage dans le temps passionnant, parfois émouvant.

Exposition de reproduction de cartes postales des commerces et métiers anciens de Bretoncelles et de ses hameaux.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place du général de Gaulle, 61110 Bretoncelles Bretoncelles 61110 Orne Normandie 0687410244 https://www.bretoncelles-patrimoine-nature.fr/ Visite commentée de l’église, son histoire et découverte de la récente restauration de sa nef

Exposition photographique de la tour, du clocher à découvrir absolument

Le Patrimoine immatériel de la mémoire

Bretoncelles Patrimoine et Nature