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AGENDA · Cherbourg-en-Cotentin

Exposition : le protestantisme en Normandie au XVIIe siècle, Temple protestant, Cherbourg-en-Cotentin

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple protestant
Adresse
Boulevard Robert Schuman, 50130 Cherbourg-en-Cotentin
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche

Exposition : le protestantisme en Normandie au XVIIe siècle Samedi 19 septembre, 14h00 Temple protestant Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite libre avec une petite exposition sur le protestantisme en Normandie au 17° siècle

Temple protestant Boulevard Robert Schuman, 50130 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie
Visite libre avec une petite exposition sur le protestantisme en Normandie au 17° siècle

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