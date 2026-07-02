AGENDA · Cherbourg-en-Cotentin
Exposition : le protestantisme en Normandie au XVIIe siècle, Temple protestant, Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Exposition : le protestantisme en Normandie au XVIIe siècle Samedi 19 septembre, 14h00 Temple protestant Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite libre avec une petite exposition sur le protestantisme en Normandie au 17° siècle
Temple protestant Boulevard Robert Schuman, 50130 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie
Visite libre avec une petite exposition sur le protestantisme en Normandie au 17° siècle
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- Hague à part Promenade en mer au large des côtes de la Hague Cherbourg-en-Cotentin 2 juillet 2026
- Jam session Jazz (mais pas que) #7 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 2 juillet 2026
- Les Babouches présentent Eternia Théâtre à l’Italienne Cherbourg-en-Cotentin 2 juillet 2026
- Crème Fresh Festival Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 3 juillet 2026
- Atelier enfant incroyables insectes Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 7 juillet 2026