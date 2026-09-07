Exposition « Le Roman de Renart », Commanderie d’Avalleur, Bar-sur-Seine

Informations pratiques

Exposition « Le Roman de Renart » 18 – 20 septembre Commanderie d’Avalleur Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Roman de Renart comme vous ne l’avez jamais vu !

Figure majeure de la littérature médiévale, Le roman de Renart renaît aujourd’hui sous le regard incisif de l’artiste The Street Yeti

Entre street art, illustration narrative et culture contemporaine, l’artiste propose une relecture audacieuse de ce chef-d’œuvre satirique. Renart, Ysengrin et leurs comparses retrouvent toute leur force subversive dans un univers visuel vibrant et percutant.

Commanderie d’Avalleur Rue de la Commanderie, 10110 Bar-sur-Seine, France Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33647661123 https://www.aube.fr/96-commanderie-d-avalleur.htm Entre Bourgogne et Champagne, la terre d’Avalleur a été donnée avant 1142 à l’ordre du Temple. La commanderie s’est développée jusqu’en 1300 à la faveur de nombreux dons (forêt, vignes, terre, bois). Grand domaine agricole, elle est encore en pleine expansion au moment de l’arrestation des Templiers (1307). Après la suppression de l’ordre du Temple, les terres reviennent aux Hospitaliers. La commanderie est alors l’une des plus riches de l’Ordre ; ses possessions s’étendent jusqu’aux portes de Troyes.

La chapelle miraculeusement intacte, avec ses décors peints et sa belle charpente, est un exemple type des nefs templières de l’Est de la France. Quant au corps de logis, l’examen de ses murs a révélé qu’ils datent, pour l’essentiel, de son origine, ce qui fait de la commanderie d’Avalleur l’un des rares témoignages de l’époque templière conservés en France.

Le Roman de Renart comme vous ne l’avez jamais vu !

©Département de l’Aube