Visite guidée ‘L’art de la table’, Commanderie d’Avalleur, Bar-sur-Seine

Informations pratiques

Visite guidée ‘L’art de la table’ 19 et 20 septembre Commanderie d’Avalleur Aube

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite flash vous plonge dans l’univers de la table au Moyen Âge.

À partir d’objets mis au jour lors des fouilles, une table a été reconstituée avec des fac-similés permettant d’imaginer les usages de la vaisselle et les pratiques de table à Avalleur.

Cette visite sera l’occasion de comprendre comment l’archéologie permet d’aborder des gestes simples du quotidien : manger, boire, servir, conserver ou présenter les aliments. Les objets de céramique, de verre ou de métal, même fragmentaires, racontent beaucoup sur les habitudes de vie, le statut des occupants et l’organisation domestique de la commanderie.

Commanderie d’Avalleur Rue de la Commanderie, 10110 Bar-sur-Seine, France Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33647661123 https://www.aube.fr/96-commanderie-d-avalleur.htm Entre Bourgogne et Champagne, la terre d’Avalleur a été donnée avant 1142 à l’ordre du Temple. La commanderie s’est développée jusqu’en 1300 à la faveur de nombreux dons (forêt, vignes, terre, bois). Grand domaine agricole, elle est encore en pleine expansion au moment de l’arrestation des Templiers (1307). Après la suppression de l’ordre du Temple, les terres reviennent aux Hospitaliers. La commanderie est alors l’une des plus riches de l’Ordre ; ses possessions s’étendent jusqu’aux portes de Troyes.

La chapelle miraculeusement intacte, avec ses décors peints et sa belle charpente, est un exemple type des nefs templières de l’Est de la France. Quant au corps de logis, l’examen de ses murs a révélé qu’ils datent, pour l’essentiel, de son origine, ce qui fait de la commanderie d’Avalleur l’un des rares témoignages de l’époque templière conservés en France.

Cette visite flash vous plonge dans l’univers de la table au Moyen Âge.

©Département de l’Aube