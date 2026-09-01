Journées Européennes du Patrimoine Bar-sur-Seine

Informations pratiques

Bar-sur-Seine

Journées Européennes du Patrimoine

Commanderie Templière d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la commanderie, de 10h à 18h:

Découvrez librement la commanderie templière d’Avalleur ! Nichée dans la campagne du Barséquanais, à quelques kilomètres de Bar-sur-Seine, la commanderie d’Avalleur vous ouvre ses portes pour une visite en toute liberté, à votre rythme.

Exposition Le Roman de Renart , de 10h à 18h:

Le Roman de Renart comme vous ne l’avez jamais vu ! Figure majeure de la littérature médiévale, Le Roman de Renart renaît aujourd’hui sous le regard incisif de l’artiste The Street Yeti. Entre street art, illustration narrative et culture contemporaine, l’artiste propose une relecture audacieuse de ce chef-d’œuvre satirique. Renart, Ysengrin et leurs comparses retrouvent toute leur force subversive dans un univers visuel vibrant et percutant.

Visite guidée L’art de la table 30 min, à 11h30/14h30/16h30:

Cette visite flash vous plonge dans l’univers de la table au Moyen Âge. À partir de ces objets mis au jour lors des fouilles, une table a été reconstituée avec des fac-similés permettant d’imaginer les usages de la vaisselle et les pratiques de table à Avalleur. Cette visite sera l’occasion de comprendre comment l’archéologie permet d’aborder des gestes simples du quotidien manger, boire, servir, conserver ou présenter les aliments. Les objets de céramique, de verre ou de métal, même fragmentaires, racontent beaucoup sur les habitudes de vie, le statut des occupants et l’organisation domestique de la commanderie.

Visite guidée L’archéologie du bâti 30 min, à 10h30/13h30/15h30/17h30:

Les murs ont aussi leur histoire ! Cette visite flash propose une lecture des murs de la commanderie. Elle invite les visiteurs à observer les bâtiments, les traces encore visibles et les vestiges révélés lors des travaux de restauration. L’archéologie du bâti permet de comprendre l’histoire d’un monument en étudiant ses murs, ses matériaux, ses ouvertures, ses transformations et les différentes phases de construction. À Avalleur, cette approche révèle une histoire complexe, marquée par l’occupation successive des Templiers puis des Hospitaliers.

L’atelier du vitrail , sur demande de 10h à 18h:

Guidés par un médiateur du patrimoine, les enfants découvrent d’abord les grands principes de la composition d’un vitrail le rôle de la lumière, les couleurs symboliques, les motifs géométriques ou figuratifs, la structure en plomb qui organise le dessin. Ils sont ensuite invités à laisser libre cours à leur imagination pour composer une œuvre personnelle, inspirée par l’architecture de la chapelle.

Micro-folie du vendredi au dimanche, de 10h-12h et 14h-18h:

Avec la Micro-folie, venez découvrir les métiers qui œuvrent à la préservation de notre patrimoine ! A travers cette animation, partez à la rencontre des savoir-faire de la restauration tailleur de pierre, charpentier, archéologue et d’autres métiers essentiels à la sauvegarde du patrimoine. .

Commanderie Templière d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne