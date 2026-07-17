Exposition « Le Ronronnement des machines « , Maison de la fontaine, Brest

Informations pratiques

Exposition « Le Ronronnement des machines » 19 et 20 septembre Maison de la fontaine Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Maison de la Fontaine propose une exposition ludique, avec 3 artistes qui vivent et travaillent à Brest, qui explore la nature de nos relations avec les machines, les objets.

L’exposition se déploie tout d’abord en intérieur autour de sculptures et d’installations permettant une expérience immersive et participative.

Une exposition en extérieur sur des panneaux installés aux abords de la Tour Tanguy permet de découvrir la reproduction de dessins et peintures suite à des échanges avec des hommes et des femmes interrogés sur leur rapport aux machines et aux outils.

https://brest.fr/exposition-le-ronronnement-des-machines

Maison de la fontaine 18 rue de l’église 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 02 98 00 87 30 https://brest.fr/maison-de-la-fontaine [{« type »: « link », « value »: « https://brest.fr/maison-de-la-fontaine »}] [{« link »: « https://brest.fr/exposition-le-ronronnement-des-machines »}] Au cœur du quartier de Recouvrance, surplombant la Penfeld, la Maison de la Fontaine est l’un des vestiges du vieux Brest. L’établissement organise des expositions, des rencontres avec des artistes et des résidences artistiques.

Visite guidée – Exposition, à la Maison de la Fontaine

Chloé Macary-Carney – Brieg Huon – Léticia Chanliau