Exposition Le side-car Biblioposte d’Ajain Ajain

Ajain

Exposition Le side-car

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Exposition réalisée en partenariat avec l’association Amicale sidecariste française. .

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

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English : Exposition Le side-car

L’événement Exposition Le side-car Ajain a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret