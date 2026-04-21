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Exposition Le side-car Biblioposte d’Ajain Ajain

Exposition Le side-car Biblioposte d’Ajain Ajain

Exposition Le side-car Biblioposte d’Ajain Ajain lundi 4 mai 2026.

Lieu : Biblioposte d'Ajain

Adresse : 1 Route de Pionnat

Ville : 23380 Ajain

Département : Creuse

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Ajain

Exposition Le side-car

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-04

Exposition réalisée en partenariat avec l’association Amicale sidecariste française.   .

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36  biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

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English : Exposition Le side-car

L’événement Exposition Le side-car Ajain a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret

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