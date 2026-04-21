Exposition Le side-car Biblioposte d’Ajain Ajain
Exposition Le side-car Biblioposte d’Ajain Ajain lundi 4 mai 2026.
Ajain
Exposition Le side-car
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Exposition réalisée en partenariat avec l’association Amicale sidecariste française. .
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Le side-car
L’événement Exposition Le side-car Ajain a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Ajain (Creuse)
- Circuit de randonnée pédestre n° 1 Le Grand Bois Ajain Creuse 1 mai 2026
- Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier. Biblioposte d’Ajain Ajain 9 mai 2026
- Coquelicontes avec Catherine Gaillard Ajain 20 mai 2026
- Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Ajain 22 mai 2026
- Festival international musique de chambre Mas MUSICI Ajain 25 juillet 2026