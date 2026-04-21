Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier. Biblioposte d’Ajain Ajain
Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier. Biblioposte d’Ajain Ajain samedi 9 mai 2026.
Ajain
Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier.
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
L’autrice Samuella Chenier (So’Plume) présentera sa collection d’albums jeunesse. Nuage est un petit hérisson curieux, malin et rassurant. Il vit des aventures douces, accessibles et pleines de sens, pensées spécialement pour les enfants de 2 à 5 ans. .
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
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L’événement Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier. Ajain a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret
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