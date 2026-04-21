Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier. Biblioposte d’Ajain Ajain

Ajain

Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier.

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’autrice Samuella Chenier (So’Plume) présentera sa collection d’albums jeunesse. Nuage est un petit hérisson curieux, malin et rassurant. Il vit des aventures douces, accessibles et pleines de sens, pensées spécialement pour les enfants de 2 à 5 ans. .

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

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English : Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier.

L’événement Présentation et lecture des albums jeunesse Nuage , par Samuella Chenier. Ajain a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret