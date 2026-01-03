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Exposition | Le Singe et l’Argile | Fondation Martell Fondation d’entreprise Martell Cognac

Exposition | Le Singe et l’Argile | Fondation Martell Fondation d’entreprise Martell Cognac samedi 30 mai 2026.

Lieu : Fondation d'entreprise Martell

Adresse : 16 avenue Paul Firino Martell

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 3 janvier 2026

Tarif :

Cognac

Exposition | Le Singe et l’Argile | Fondation Martell

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-01-03

Date(s) :
2026-05-30

À la croisée du jeu, de la poésie et de la science-fiction, l’exposition Le Singe et l’Argile réunit neuf artistes internationaux autour du thème de la collaboration entre les espèces.
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Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 33 51  info@fondationdentreprisemartell.com

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English :

At the crossroads of play, poetry and science fiction, Le Singe et l’Argile brings together nine international artists to explore the theme of collaboration between species.

L’événement Exposition | Le Singe et l’Argile | Fondation Martell Cognac a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Cognac

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