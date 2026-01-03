Exposition | Le Singe et l’Argile | Fondation Martell Fondation d’entreprise Martell Cognac
Exposition | Le Singe et l’Argile | Fondation Martell Fondation d’entreprise Martell Cognac samedi 30 mai 2026.
Cognac
Exposition | Le Singe et l’Argile | Fondation Martell
Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-05-30
À la croisée du jeu, de la poésie et de la science-fiction, l’exposition Le Singe et l’Argile réunit neuf artistes internationaux autour du thème de la collaboration entre les espèces.
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Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 33 51 info@fondationdentreprisemartell.com
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English :
At the crossroads of play, poetry and science fiction, Le Singe et l’Argile brings together nine international artists to explore the theme of collaboration between species.
L’événement Exposition | Le Singe et l’Argile | Fondation Martell Cognac a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Cognac
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