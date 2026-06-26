Aniane

EXPOSITION LE TEMPS DU RÊVE

10 Place des Pénitents Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10

Durant toute la période estivale, Julien Rouard investit les ruelles d’Aniane avec une exposition photo à ciel ouvert et dans la chapelle des Pénitents consacrée à la petite faune héraultaise et d’ailleurs.

À Aniane, le vivant s’expose en grand.

Derrière son objectif l’Anianais Julien Rouard sublime le vivant.

Durant toute la période estivale, Julien Rouard investit les ruelles d’Aniane avec une exposition à ciel ouvert et dans la chapelle des Pénitents consacrée à la petite faune héraultaise et d’ailleurs. Insectes, reptiles, amphibiens deviennent, sous son regard, de véritables œuvres d’art.

C’est une vraie rencontre qui s’impose entre l’animal et le spectateur.

L’art sublime et vient bousculer le regard… et faire évoluer les pensées. .

10 Place des Pénitents Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40 culture@ville-aniane.fr

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English : EXPOSITION LE TEMPS DU RÊVE

Throughout the summer, Julien Rouard will be taking over the alleys of Aniane with an open-air photo exhibition and an exhibition in the Chapelle des Pénitents dedicated to small wildlife from the Hérault region and beyond.

L’événement EXPOSITION LE TEMPS DU RÊVE Aniane a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT