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Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet Galerie Art’9 Périgueux

samedi 15 août 2026 · Galerie Art'9 · Périgueux

Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet Galerie Art’9 Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Galerie Art'9
Adresse
8 Rue Eguillerie
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet

Galerie Art’9 8 Rue Eguillerie Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Exposition d’art à la galerie Art’9 par Lioudmila Harscouet
Peinture figurative   .

Galerie Art’9 8 Rue Eguillerie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 72 36 14  art9.asso@gmail.com

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English : Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet

L’événement Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux

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