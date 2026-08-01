Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet Galerie Art’9 Périgueux
samedi 15 août 2026 · Galerie Art'9 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet
Galerie Art’9 8 Rue Eguillerie Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Exposition d’art à la galerie Art’9 par Lioudmila Harscouet
Peinture figurative .
Galerie Art’9 8 Rue Eguillerie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 72 36 14 art9.asso@gmail.com
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English : Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet
L’événement Exposition Le vertige des hanches Lioudmila Harscouet Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux
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