Exposition l’eau sous toutes ses formes à la Maison des Sources Mauléon-Barousse
Exposition l’eau sous toutes ses formes à la Maison des Sources Mauléon-Barousse lundi 8 juin 2026.
Mauléon-Barousse
Exposition l’eau sous toutes ses formes
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-08
Exposition du 8 au 30 juin par
l’Atelier d’Art de Saint-Gaudens avec les tableaux des adhérents
Entrée gratuite
.
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Exhibition from June 8 to 30 by
l’Atelier d’Art de Saint-Gaudens with members’ paintings
Free admission
L’événement Exposition l’eau sous toutes ses formes Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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