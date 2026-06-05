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Exposition l’eau sous toutes ses formes à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Exposition l’eau sous toutes ses formes à la Maison des Sources Mauléon-Barousse lundi 8 juin 2026.

Lieu : à la Maison des Sources

Adresse : MAULEON-BAROUSSE

Ville : 65370 Mauléon-Barousse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Mauléon-Barousse

Exposition l’eau sous toutes ses formes

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-08

Exposition du 8 au 30 juin par
l’Atelier d’Art de Saint-Gaudens avec les tableaux des adhérents
Entrée gratuite
  .

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85  maison-des-sources@orange.fr

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English :

Exhibition from June 8 to 30 by
l’Atelier d’Art de Saint-Gaudens with members’ paintings
Free admission

L’événement Exposition l’eau sous toutes ses formes Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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