Exposition l’eau sous toutes ses formes à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Exposition l’eau sous toutes ses formes

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-08

Exposition du 8 au 30 juin par

l’Atelier d’Art de Saint-Gaudens avec les tableaux des adhérents

Entrée gratuite

.

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

Exhibition from June 8 to 30 by

l’Atelier d’Art de Saint-Gaudens with members’ paintings

Free admission

L’événement Exposition l’eau sous toutes ses formes Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65