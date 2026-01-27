Exposition Les animaux de l’ombre CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex

Exposition Les animaux de l’ombre

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Début : Samedi 2026-09-02 13:30:00

fin : 2026-10-16 18:30:00

Par Philippe SABINE I Photographies naturalistes

Une immersion au coeur de la faune sauvage, à la rencontre de mammifères, oiseaux et insectes saisis dans l’intimité de leur quotidien.

English :

By Philippe SABINE I Nature photography

An immersion into the heart of the wild fauna, meeting mammals, birds and insects captured in the intimacy of their daily lives.

