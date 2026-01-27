Exposition Les animaux de l’ombre CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex
Exposition Les animaux de l’ombre
CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme
Début : Samedi 2026-09-02 13:30:00
fin : 2026-10-16 18:30:00
2026-09-02 2026-10-17
Par Philippe SABINE I Photographies naturalistes
Une immersion au coeur de la faune sauvage, à la rencontre de mammifères, oiseaux et insectes saisis dans l’intimité de leur quotidien.
CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com
English :
By Philippe SABINE I Nature photography
An immersion into the heart of the wild fauna, meeting mammals, birds and insects captured in the intimacy of their daily lives.
