Exposition Les « Arbres de Paris » – La nature comme source d’inspiration Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Informations pratiques

Présentation de l’exposition

Pour un architecte, pour un artiste-peintre, Paris et ses

arbres sont sources d’inspiration : parcs, jardins, squares, avenues, ruelles

secrètes, cours d’écoles, places discrètes, cimetières ou jardins partagés,

chaque arrondissement s’efforce d’implanter la nature entre les pavés, de

hisser les arbres entre les immeubles, de cultiver le feuillage, protecteur des

habitants, modérateur du climat. L’arbre, admiré de tous temps pour sa

puissance, sa matière et la noblesse de ses formes est, à présent, –

particulièrement en milieu urbain – reconnu et respecté pour ses vertus

régulatrices, protectrices, réparatrices face aux pollutions multiples créées

par l’Homme en moins de deux siècles.

La maison de ma grand-mère paternelle – dans un petit

village de Transdanubie – se trouvait à 500 mètres d’une grande forêt domaniale. Enfant, j’y allais souvent cueillir des cèpes

ou me balader, regarder, écouter les arbres dans leur milieu naturel, « chez

eux » ! Adulte, habitant en milieu

urbain – monde artificiel -, je constate l’apport « humanisateur »

des arbres. Notre société hyperactive a plus que jamais besoin de la Beauté, la

sérénité, le calme des arbres.

L’arbre inspirait et inspire toujours nos constructions,

notre Architecture : c’est le « le tronc, le corps, la colonne »

avec ses « branches, ses bras, les arcs d’ogives » de nos

cathédrales, mais aussi les structures modernes de l’architecture

contemporaine, l’architecture organique, charpente bois ou charpente

métallique.

J’ai appris, empiriquement, par l’observation et en les

dessinant, que les arbres sont aussi variés que les êtres humains. Chaque arbre

a son caractère, il n’y en a pas deux semblables sur Terre. La Beauté dans la

différence.

Post-scriptum

Paris est une des capitales les plus boisées

d’Europe. Le patrimoine arboré de Paris se compose

de : 100 000 arbres d’alignement représentant un linéaire d’environ

700 km planté sur les 1650 voies publiques parisiennes ; 40 000 arbres dans les 490 parcs,

jardins et squares municipaux ;

30 000 arbres dans les 6 cimetières extra-muros et les 14

cimetières intra-muros gérés par la Ville de Paris ; 6000 arbres sur les talus du boulevard

périphérique ; 7000 arbres dans les établissements municipaux scolaires et

de la petite enfance, et 4000 dans les établissements sportifs .

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

Les semaines d’information sur la santé mentale dans – Ville de Paris

Les SISM 2026 – SISM

Vernissage et rencontre de l’artiste le mercredi 14 octobre à partir de 19h

Aquarelles et dessins à l’encre sépia de Yanosh KALDY, architecte, artiste-graphiste

Le mercredi 14 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

Du mardi 13 octobre 2026 au samedi 14 novembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-15T00:59:59+01:00

Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T21:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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