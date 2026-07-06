Exposition Les « Arbres de Paris » – La nature comme source d’inspiration Bibliothèque Aimé Césaire Paris
mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque Aimé Césaire · Paris
Informations pratiques
Présentation de l’exposition
Pour un architecte, pour un artiste-peintre, Paris et ses
arbres sont sources d’inspiration : parcs, jardins, squares, avenues, ruelles
secrètes, cours d’écoles, places discrètes, cimetières ou jardins partagés,
chaque arrondissement s’efforce d’implanter la nature entre les pavés, de
hisser les arbres entre les immeubles, de cultiver le feuillage, protecteur des
habitants, modérateur du climat. L’arbre, admiré de tous temps pour sa
puissance, sa matière et la noblesse de ses formes est, à présent, –
particulièrement en milieu urbain – reconnu et respecté pour ses vertus
régulatrices, protectrices, réparatrices face aux pollutions multiples créées
par l’Homme en moins de deux siècles.
La maison de ma grand-mère paternelle – dans un petit
village de Transdanubie – se trouvait à 500 mètres d’une grande forêt domaniale. Enfant, j’y allais souvent cueillir des cèpes
ou me balader, regarder, écouter les arbres dans leur milieu naturel, « chez
eux » ! Adulte, habitant en milieu
urbain – monde artificiel -, je constate l’apport « humanisateur »
des arbres. Notre société hyperactive a plus que jamais besoin de la Beauté, la
sérénité, le calme des arbres.
L’arbre inspirait et inspire toujours nos constructions,
notre Architecture : c’est le « le tronc, le corps, la colonne »
avec ses « branches, ses bras, les arcs d’ogives » de nos
cathédrales, mais aussi les structures modernes de l’architecture
contemporaine, l’architecture organique, charpente bois ou charpente
métallique.
J’ai appris, empiriquement, par l’observation et en les
dessinant, que les arbres sont aussi variés que les êtres humains. Chaque arbre
a son caractère, il n’y en a pas deux semblables sur Terre. La Beauté dans la
différence.
Post-scriptum
Paris est une des capitales les plus boisées
d’Europe. Le patrimoine arboré de Paris se compose
de : 100 000 arbres d’alignement représentant un linéaire d’environ
700 km planté sur les 1650 voies publiques parisiennes ; 40 000 arbres dans les 490 parcs,
jardins et squares municipaux ;
30 000 arbres dans les 6 cimetières extra-muros et les 14
cimetières intra-muros gérés par la Ville de Paris ; 6000 arbres sur les talus du boulevard
périphérique ; 7000 arbres dans les établissements municipaux scolaires et
de la petite enfance, et 4000 dans les établissements sportifs .
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale
Les semaines d’information sur la santé mentale dans – Ville de Paris
Vernissage et rencontre de l’artiste le mercredi 14 octobre à partir de 19h
Aquarelles et dessins à l’encre sépia de Yanosh KALDY, architecte, artiste-graphiste
Le mercredi 14 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
Du mardi 13 octobre 2026 au samedi 14 novembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-15T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T21:00:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
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