Exposition : les aventuriers de l’oeil-de-boeuf, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu

Informations pratiques

Exposition : les aventuriers de l’oeil-de-boeuf 19 et 20 septembre Coopérative-musée Cérès Franco Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition revient sur une période fondatrice du parcours de Cérès Franco : les années 1960 et 1970, durant lesquelles elle développe une activité pionnière de commissaire d’exposition. En 1962, elle invite des artistes à créer librement sur un format rond ou ovale, baptisé « œil-de-bœuf », rompant ainsi avec les codes traditionnels du tableau rectangulaire. Cette proposition originale donnera naissance à plusieurs expositions internationales et réunira près de 250 œuvres.

À travers près de 150 œuvres historiques, archives et créations contemporaines, le parcours met en lumière l’audace du regard de Cérès Franco et son rôle décisif dans la reconnaissance de nombreuses formes de figuration d’après-guerre. L’exposition rassemble des artistes majeurs tels que Sonia Delaunay, Niki de Saint Phalle, Jacques Monory, Mimmo Rotella ou encore Corneille, tout en proposant une relecture contemporaine de l’esprit expérimental de l’œil-de-bœuf.

Entre histoire de l’art, mémoire curatoriale et création contemporaine, « Les Aventuriers de l’œil-de-bœuf » rend hommage à une figure libre et visionnaire, qui n’a cessé de faire dialoguer les artistes, les générations et les cultures.

Coopérative-musée Cérès Franco 5 Rue d’Alzonne, 11170 Montolieu, France Montolieu 11170 Aude Occitanie 0468761254 http://www.lacooperative-collectionceresfranco.com Galeriste de “L’Œil de Bœuf” à Paris, critique, commissaire d’exposition, journaliste, écrivaine et collectionneuse, Cérès Franco fut une des actrices majeures du figuralisme à partir des années 1960 jusqu’à son décès, en 2021. Sa collection regroupe des jalons signifiants de l’art moderne et contemporain, qui permettent tout autant d’évoquer le parcours personnel de Cérès que la profusion pour un art recentré autour de la figure humaine et de sa représentation ; la collection rassemble des représentants de l’art naïf, de la Nouvelle Figuration, de l’art brut, singulier, outsider, du mouvement CoBrA, de l’art populaire, de la Seconde École de Paris ou du pop art.

La collection se distingue par son accent international : en 2025, la collection du musée riche de 1743 œuvres représente 39 nationalités pour 375 artistes, dont seulement 40% sont français. Elle propose également un accent particulier sur l’art brésilien, pays natal de Cérès Franco, avec 19% d’artistes issu de cette nationalité. Depuis Toulouse Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Reprendre la direction de Toulouse. Emprunter la D629 en direction de Montolieu. Depuis Narbonne Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Au carrefour, prendre la direction de Toulouse, puis emprunter la D629 en direction de Montolieu.

L’exposition revient sur une période fondatrice du parcours de Cérès Franco : les années 1960-1970, durant lesquelles elle développe une activité pionnière de commissaire d’exposition. En 1962, elle…

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