EXPOSITION LES CHÂTEAUX FORTS Rue du Ruisseau Pinsaguel

EXPOSITION LES CHÂTEAUX FORTS

Rue du Ruisseau MÉDIATHÈQUE Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-05-05

De nombreux thèmes sont abordés tels que l’architecture, la chevalerie ou encore la vie quotidienne!

Mêlant enluminures médiévales, dessins et photographies, cette exposition propose un voyage au cœur du Moyen Âge et, plus précisément, du château fort. .

Rue du Ruisseau MÉDIATHÈQUE Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 88 68

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English :

Many themes are covered, including architecture, chivalry and daily life!

L’événement EXPOSITION LES CHÂTEAUX FORTS Pinsaguel a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE