Exposition Les chemins de Saint-Jacques Moirax
samedi 19 septembre 2026 · Moirax
Informations pratiques
Moirax
Exposition Les chemins de Saint-Jacques
Place de l’église Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition Les chemins de Saint-Jacques dans les salles de l’ancien prieuré clunisien, le samedi et le dimanche de 10h à 18h.
Exposition Les chemins de Saint-Jacques dans les salles de l’ancien prieuré clunisien, le samedi et le dimanche de 10h à 18h. .
Place de l’église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 29 98 patrimoine@moirax.fr
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English : Exposition Les chemins de Saint-Jacques
Exhibition %AB The Ways of St. James %BB in the halls of the former Cluniac priory, Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement Exposition Les chemins de Saint-Jacques Moirax a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen
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