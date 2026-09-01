Informations pratiques

Moirax

Exposition Les chemins de Saint-Jacques

Place de l’église Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition Les chemins de Saint-Jacques dans les salles de l’ancien prieuré clunisien, le samedi et le dimanche de 10h à 18h.

Exposition Les chemins de Saint-Jacques dans les salles de l’ancien prieuré clunisien, le samedi et le dimanche de 10h à 18h. .

Place de l’église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 29 98 patrimoine@moirax.fr

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English : Exposition Les chemins de Saint-Jacques

Exhibition %AB The Ways of St. James %BB in the halls of the former Cluniac priory, Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement Exposition Les chemins de Saint-Jacques Moirax a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen