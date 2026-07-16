Visite commentée de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Moirax

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites commentées de l’église Notre-Dame.

Église Notre-Dame 10 Grand Rue, 47310 Moirax, France Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine La basilique et le couvent de Moirax ont été élevés à partir du XIe siècle. Le lieu eut à souffrir des guerres de Religion. L’église présente un plan en croix latine. Le choeur et les chapelles forment trois absides circulaires, appuyées par des colonnes qui supportent une corniche de tores coupés. Le clocher devait se dresser, autrefois, sur la tour qui forme le centre des transepts et le choeur, maintenant couvert par un dôme. Châpiteaux sculptés.

Visites commentées de l’église