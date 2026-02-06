Animation nature en famille Sur la piste des fossiles Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Sur la piste des fossiles

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-08-18

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Partez à l’aventure aux côtés de professeure Sureau pour une fouille de l’ancienne carrière. Qui sait quels trésors du passé sommeillent encore sous vos pieds ? À vous de creuser et de percer les secrets de la Terre !

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Sur la piste des fossiles

Join Professor Sureau on an excavation of the old quarry. Who knows what treasures of the past still lie beneath your feet? It’s up to you to dig and unlock the secrets of the Earth!

