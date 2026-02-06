Animation nature en famille Nos amies les abeilles Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Nos amies les abeilles

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Les abeilles sont des petites bêtes merveilleuses qui jouent un rôle important dans la nature ! À vous de jouer pour ramener le pollen dans les ruches. Repartez avec une petite création en cire d’abeille.

Les abeilles sont des petites bêtes merveilleuses qui jouent un rôle important dans la nature ! À vous de jouer pour ramener le pollen dans les ruches. Repartez avec une petite création en cire d’abeille. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation nature en famille Nos amies les abeilles

Bees are wonderful little creatures that play an important role in nature! It’s up to you to bring the pollen back to the hives. Take home a beeswax creation.

L’événement Animation nature en famille Nos amies les abeilles Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen