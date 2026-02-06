Animation nature en famille Mission radeau Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Mission radeau

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

2026-07-08

La nature est une ressource insoupçonnée ! Initiez-vous à la vannerie sauvage, l’art de tresser et assembler des plantes locales pour créer toutes sortes d’objets. Construis ton propre radeau… avant de le tester sur le ruisseau !

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

Nature is an unsuspected resource! Initiate yourself to wild basketry, the art of weaving and assembling local plants to create all kinds of objects. Build your own raft… before testing it out on the creek!

