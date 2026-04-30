Moirax

Moirax, une halte sur les chemins de St Jacques

Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-09-02 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

C’est au milieu du onzième siècle que Guillaume-Arnaud, seigneur de Moirax, fit don de ses terres à l’ordre clunisien qui décida aussitôt la construction d’un prieuré. Une grande harmonie se dégage de l’église romane et le village offre un point de vue unique sur la vallée de la Garonne.

C’est au milieu du XIème siècle que Guillaume-Arnaud, seigneur de Moirax, fit don de ses terres à l’ordre clunisien qui décida aussitôt la construction d’un prieuré. Une grande harmonie se dégage de l’église romane et le village offre un point de vue unique sur la vallée de la Garonne. Venez découvrir la plus décorée des églises romanes du Lot-et-Garonne, avec ses 135 chapiteaux sculptés.

Petit bonus imprégnez-vous de l’atmosphère de Moirax en déjeunant à La Cigale avant votre visite et goûtez aux délicieux petits plats préparés par Pascal. .

Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@destination-agen.fr

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English : Moirax, une halte sur les chemins de St Jacques

In the middle of the eleventh century, Guillaume-Arnaud, lord of Moirax, donated his lands to the Cluniac order which immediately decided to build a priory. A great harmony emerges from the Romanesque church and the village offers a unique view on the Garonne valley.

L’événement Moirax, une halte sur les chemins de St Jacques Moirax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Agen