Journée immersive en famille La ferme d’antan Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Journée immersive en famille La ferme d’antan

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Remontez le temps et plongez dans l’ambiance d’une ferme du début du XXe siècle. Au programme rencontrer des éleveurs, approcher les animaux, assister à des démonstrations de chiens de troupeaux ou encore participer à des ateliers autour de la nature et l’agriculture d’autrefois.

Retrouvez le programme détaillé de la journée sur le site de trotte-lapin à partir du mois d’avril. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Journée immersive en famille La ferme d’antan

Step back in time and immerse yourself in the atmosphere of an early 20th-century farm. On the program: meet the breeders, get up close to the animals, watch herding dog demonstrations and take part in workshops. Detailed program on the trotte-lapin website from April.

