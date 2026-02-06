Journée immersive en famille La ferme d’antan Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Journée immersive en famille La ferme d’antan
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Remontez le temps et plongez dans l’ambiance d’une ferme du début du XXe siècle. Au programme rencontrer des éleveurs, approcher les animaux, assister à des démonstrations de chiens de troupeaux ou encore participer à des ateliers autour de la nature et l’agriculture d’autrefois.
Retrouvez le programme détaillé de la journée sur le site de trotte-lapin à partir du mois d’avril. .
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
English : Journée immersive en famille La ferme d’antan
Step back in time and immerse yourself in the atmosphere of an early 20th-century farm. On the program: meet the breeders, get up close to the animals, watch herding dog demonstrations and take part in workshops. Detailed program on the trotte-lapin website from April.
