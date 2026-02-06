Animation nature en famille Bye bye les moustiques Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Bye bye les moustiques

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

2026-07-15

Retrouvez les lieux de ponte des moustiques, découvrez leur mode de vie et des astuces simples pour limiter leur propagation. Fabriquez votre propre bracelet répulsif anti-moustiques pour un été plus tranquille !

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Bye bye les moustiques

Find out where mosquitoes lay their eggs, discover how they live and simple tips to limit their spread. Make your own mosquito repellent bracelet for a more peaceful summer!

