Animation nature en famille Les murmures du vieux chêne Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Les murmures du vieux chêne

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Installez-vous au pied du vieux chêne en compagnie d’Antony. Portées par les sons envoûtants du Tong Drum, ses paroles vous invitent à découvrir les secrets cachés des arbres de la forêt. Laissez-vous guider dans cette parenthèse musicale et nature.

Installez-vous au pied du vieux chêne en compagnie d’Antony. Portées par les sons envoûtants du Tong Drum, ses paroles vous invitent à découvrir les secrets cachés des arbres de la forêt. Laissez-vous guider dans cette parenthèse musicale et nature. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation nature en famille Les murmures du vieux chêne

Take a seat at the foot of the old oak tree with Antony. Carried along by the bewitching sounds of the Tong Drum, his words invite you to discover the hidden secrets of the forest’s trees. Let us guide you through this musical and natural interlude.

L’événement Animation nature en famille Les murmures du vieux chêne Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen