Spectacle Lumière sur le grand chêne 8ème édition Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Spectacle Lumière sur le grand chêne 8ème édition

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cette année, La Compagnie des Arbres vous donne rendez-vous au pied du plus vieux chêne de Trotte-Lapin pour un spectacle étonnant et décalé Photosynthèse . Perchés dans l’arbre, deux scientifiques aussi loufoques que passionnés vous entraînent dans une explication drôle et surprenante de ce phénomène essentiel à la vie. Un moment poétique, plein d’humour et de curiosité, à partager en famille ! .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Spectacle Lumière sur le grand chêne 8ème édition

La Compagnie des Arbres invites you to the foot of Trotte-Lapin’s oldest oak tree for an astonishing, offbeat show. Perched in the tree, 2 zany scientists take you on a funny and surprising explanation of Photosynthesis . A poetic moment to share with the whole family!

