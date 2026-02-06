Animation nature en famille A vos souhaits Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille A vos souhaits

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La fée Papietta vous dévoile la recette du papier recyclé. Réalisez avec ce papier de jolies cartes à souhaits imprégnées de graines et de magie. Une fois utilisées, vous pourrez les planter pour voir pousser de belles fleurs.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille A vos souhaits

The Papietta fairy reveals the recipe for recycled paper. Use the paper to make pretty greeting cards, imbued with seeds and magic. Once you’ve used them, plant them and watch the flowers grow.

