Exposition « Les chemins de Saint-Jacques », Prieuré de Moirax, Moirax

Informations pratiques

Exposition « Les chemins de Saint-Jacques » 19 et 20 septembre Prieuré de Moirax Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Les chemins de Saint-Jacques »

Prieuré de Moirax 1 place de l’église, 47310 Moirax Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.moirax-tourisme.com Classé au titre des Monuments historiques. Parkings

Exposition « Les chemins de Saint Jacques »