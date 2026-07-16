AGENDA · Moirax
Exposition « Les chemins de Saint-Jacques », Prieuré de Moirax, Moirax
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Moirax · Moirax
Informations pratiques
Exposition « Les chemins de Saint-Jacques » 19 et 20 septembre Prieuré de Moirax Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition « Les chemins de Saint-Jacques »
Prieuré de Moirax 1 place de l’église, 47310 Moirax Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.moirax-tourisme.com Classé au titre des Monuments historiques. Parkings
Exposition « Les chemins de Saint Jacques »
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