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AGENDA · Moirax

Exposition « Les chemins de Saint-Jacques », Prieuré de Moirax, Moirax

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Moirax · Moirax

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Prieuré de Moirax
Adresse
1 place de l'église, 47310 Moirax
Ville
47310 Moirax
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition « Les chemins de Saint-Jacques » 19 et 20 septembre Prieuré de Moirax Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Les chemins de Saint-Jacques »

Prieuré de Moirax 1 place de l’église, 47310 Moirax Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.moirax-tourisme.com Classé au titre des Monuments historiques. Parkings
Exposition « Les chemins de Saint Jacques »

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