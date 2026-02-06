Journée immersive en famille La rentrèe nature Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Journée immersive en famille La rentrèe nature

Offrez-vous une journée au grand air, placée sous le signe de la nature, du partage et de la découverte ! Petits et grands sont invités à rencontrer des acteurs locaux passionnés, engagés pour la protection de l’environnement et la découverte de la nature. Tout au long de la journée, profitez d’animations accessibles et de petits spectacles pour apprendre en s’amusant. Une pause gourmande vous attend également avec un repas champêtre convivial, à savourer près du corps de ferme. Une belle occasion de partager un moment simple, joyeux et nature en famille ou entre amis ! Sur place Buvette, stands de gourmandises. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Journée immersive en famille La rentrèe nature

Treat yourself to a day out in the great outdoors! You’re invited to meet local players committed to protecting the environment and discovering nature. Enjoy a variety of activities and shows to learn while having fun. Enjoy a convivial meal. Refreshment bar.

