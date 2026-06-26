Exposition Les collections de la Maison des traditions à la lecture de George Sand Chassignolles samedi 4 juillet 2026.

Chassignolles

Exposition Les collections de la Maison des traditions à la lecture de George Sand

Maison des Traditions Chassignolles Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-09-01

A l’occasion de la commémoration des 150 ans de la mort de l’écrivaine, la Maison des Traditions vous invite à mettre vos pas dans ceux de George Sand en découvrant notre nouvelle exposition temporaire intitulée les collections de la Maison des Traditions à la lecture de George Sand .

Imprégnée du monde rural auprès duquel elle a vécu une grande partie de sa vie, George Sand s’est fait très vite le porte-parole de la société paysanne. Elle note, elle observe, elle collecte les traditions, les modes de vie et les savoir-faire… Elle restitue ses observations dans ses écrits, comme toile de fond dans ses romans ou comme simple témoignage dans ses articles de presse.

L’exposition présente une sélection d’objets issus des collections du musée mais aussi de particuliers et propose de les découvrir ou de les redécouvrir au travers des écrits de George Sand. .

Maison des Traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57 maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

To mark the 150th anniversary of the writer’s death, the Maison des Traditions invites you to follow in George Sand’s footsteps by exploring our new temporary exhibition titled “The Maison des Traditions Collections: Reading George Sand.”

L’événement Exposition Les collections de la Maison des traditions à la lecture de George Sand Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand