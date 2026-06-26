La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles vendredi 24 juillet 2026.

Chassignolles

La Maison des Traditions tisse sa toile

Maison des Traditions Chassignolles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Atelier enfants à la Maison des Traditions.

Dessus, dessous, dessus, dessous…, un rang de plus, ou de moins…de la laine, des couleurs, des nœuds des franges… Viens apprendre à tisser et tu repartiras avec ta création ! Dès 6 ans. 5 .

Maison des Traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57 maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

Children’s Workshop at the Maison des Traditions.

L’événement La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand