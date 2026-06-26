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La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles

La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles

La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Maison des Traditions
Ville
36400 Chassignolles
Département
Indre
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Chassignolles

La Maison des Traditions tisse sa toile

Maison des Traditions Chassignolles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Atelier enfants à la Maison des Traditions.
Dessus, dessous, dessus, dessous…, un rang de plus, ou de moins…de la laine, des couleurs, des nœuds des franges… Viens apprendre à tisser et tu repartiras avec ta création ! Dès 6 ans. 5  .

Maison des Traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57  maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

Children’s Workshop at the Maison des Traditions.

L’événement La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand

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