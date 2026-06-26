La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles
La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles vendredi 24 juillet 2026.
Chassignolles
La Maison des Traditions tisse sa toile
Maison des Traditions Chassignolles Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Atelier enfants à la Maison des Traditions.
Dessus, dessous, dessus, dessous…, un rang de plus, ou de moins…de la laine, des couleurs, des nœuds des franges… Viens apprendre à tisser et tu repartiras avec ta création ! Dès 6 ans. 5 .
Maison des Traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57 maison-traditions@wanadoo.fr
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English :
Children’s Workshop at the Maison des Traditions.
L’événement La Maison des Traditions tisse sa toile Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand
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