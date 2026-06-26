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AGENDA · Chassignolles

Atelier Fabrication de poupée en laine Chassignolles

vendredi 28 août 2026 · Chassignolles

Atelier Fabrication de poupée en laine Chassignolles

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Maison des traditions
Ville
36400 Chassignolles
Département
Indre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Chassignolles

Atelier Fabrication de poupée en laine

Maison des traditions Chassignolles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Atelier pour enfants à la Maison des Traditions de Chassignolles.Familles
Fabrication de scoubilaines, pompons, poupées de laine…Chacun repartira avec sa création ! Sur réservation uniquement. 5  .

Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57  maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

Workshop for children at the Maison des Traditions de Chassignolles.

L’événement Atelier Fabrication de poupée en laine Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand

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