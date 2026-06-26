Atelier Fabrication de poupée en laine Chassignolles
vendredi 28 août 2026 · Chassignolles
Informations pratiques
Chassignolles
Atelier Fabrication de poupée en laine
Maison des traditions Chassignolles Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Atelier pour enfants à la Maison des Traditions de Chassignolles.Familles
Fabrication de scoubilaines, pompons, poupées de laine…Chacun repartira avec sa création ! Sur réservation uniquement. 5 .
Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57 maison-traditions@wanadoo.fr
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English :
Workshop for children at the Maison des Traditions de Chassignolles.
L’événement Atelier Fabrication de poupée en laine Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand
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