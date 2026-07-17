Visite libre de l’église, Église du prieuré Saint-Etienne, Chassignolles

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église du prieuré Saint-Etienne Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Étienne, située dans le bourg de Chassignolles, possède un chœur du XIIIᵉ siècle et une nef du XIXᵉ siècle. Deux chapelles seigneuriales ont été ajoutées au XVIᵉ siècle dont une appartenait au seigneur Bertrand, à la place des stalles des chanoines.

Église du prieuré Saint-Etienne 1 Jarlay 36400 Chassignolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire L’église se compose d’une nef couverte en charpente apparente, d’une travée à la suite portant le clocher et interposée entre la nef et les deux travées du chevet qui constituent le choeur et le sanctuaire. Toute cette partie date du milieu du XIIe siècle. De chaque côté du choeur se trouvent deux chapelles seigneuriales de la fin du XVe siècle.

L’église Saint-Étienne, située dans le bourg de Chassignolles, possède un chœur du XIIIᵉ siècle et une nef du XIXᵉ siècle.

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