Sieste littéraire Chassignolles
vendredi 17 juillet 2026 · Chassignolles
Informations pratiques
Chassignolles
Sieste littéraire
Maison des traditions Chassignolles Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Laissez-vous porter par les mots !Familles
Installé sur des transats, dans un lieu ombragé et paisible, le public écoute pendant une heure des textes lus à haute voix. A l’occasion de la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand, lecture le 17 juillet d’un conte intitulé Ce que disent les fleurs et le 14/08 du Chêne parlant extraits des Contes d’une Grand-mère. .
Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57 maison-traditions@wanadoo.fr
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English :
Let the words carry you away!
L’événement Sieste littéraire Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand
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