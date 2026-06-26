Informations pratiques

Chassignolles

Sieste littéraire

Maison des traditions Chassignolles Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Laissez-vous porter par les mots !Familles

Installé sur des transats, dans un lieu ombragé et paisible, le public écoute pendant une heure des textes lus à haute voix. A l’occasion de la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand, lecture le 17 juillet d’un conte intitulé Ce que disent les fleurs et le 14/08 du Chêne parlant extraits des Contes d’une Grand-mère. .

Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57 maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

Let the words carry you away!

L’événement Sieste littéraire Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand