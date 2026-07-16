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Visite libre de la Maison des Traditions, Maison des Traditions, Chassignolles

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Traditions · Chassignolles

Visite libre de la Maison des Traditions, Maison des Traditions, Chassignolles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des Traditions
Adresse
16 rue des Traditions, 36400 Chassignolles
Ville
36400 Chassignolles
Département
Indre

Visite libre de la Maison des Traditions 19 et 20 septembre Maison des Traditions Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Aménagée dans une ancienne ferme traditionnelle du Boischaud Sud, dans la Vallée Noire, si chère à George Sand, la Maison des Traditions vous propose un voyage au coeur du monde rural au siècle dernier (1850-1950).
A l’étage, vous découvrirez l’exposition temporaire sur l’école d’autrefois.

Maison des Traditions 16 rue des Traditions, 36400 Chassignolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 00 57 http://www.lamaisondestraditions.org La Maison des Traditions est un musée municipal situé dans la Vallée noire, région SI chère à George Sand. Il est consacré au monde rural, aux activités agricoles. Doté d’outils, de machines anciennes, il raconte le travail des paysans de 1850 à 1950. Parking à proximité.
Aménagée dans une ancienne ferme traditionnelle du Boischaud Sud, dans la Vallée Noire, si chère à George Sand, la Maison des Traditions vous propose un voyage au cœur du monde rural.

© Maison des Traditions

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