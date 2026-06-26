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Atelier de fil en aiguille Chassignolles

Atelier de fil en aiguille Chassignolles

Atelier de fil en aiguille Chassignolles vendredi 21 août 2026.

Adresse
Maison des traditions
Ville
36400 Chassignolles
Département
Indre
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Chassignolles

Atelier de fil en aiguille

Maison des traditions Chassignolles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Atelier pour enfants à la Maison des Traditions de Chassignolles.Familles
Viens t’initier à la couture ! vous réaliserez une création en feutrine, en abordant l’utilisation d’un patron, la coupe, la couture à la main…. Chacun repartira avec sa création ! Sur réservation uniquement. 5  .

Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57  maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

Workshop for children at the Maison des Traditions de Chassignolles.

L’événement Atelier de fil en aiguille Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand

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