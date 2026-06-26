Chassignolles

Atelier de fil en aiguille

Maison des traditions Chassignolles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Atelier pour enfants à la Maison des Traditions de Chassignolles.Familles

Viens t’initier à la couture ! vous réaliserez une création en feutrine, en abordant l’utilisation d’un patron, la coupe, la couture à la main…. Chacun repartira avec sa création ! Sur réservation uniquement. 5 .

Maison des traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57 maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

Workshop for children at the Maison des Traditions de Chassignolles.

L’événement Atelier de fil en aiguille Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand