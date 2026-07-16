Informations pratiques

Chassignolles

Journée Bien être

Busserolles Chassignolles Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Au programme conférences, ateliers, marché mais aussi des découvertes, des rencontres et des partages.

Massages, réflexologie, reiki, yoga, pilates, naturopathie, lithothérapie, art-thérapie, socio-esthétique, diététicienne, accompagnement en parentalité et psychologie. 6 .

Busserolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 56 01 27

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English :

The program includes lectures, workshops, and a market, as well as opportunities for discovery, connection, and sharing.

L’événement Journée Bien être Chassignolles a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays de George Sand