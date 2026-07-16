Journée Bien être Chassignolles
dimanche 4 octobre 2026 · Chassignolles
Informations pratiques
Chassignolles
Journée Bien être
Busserolles Chassignolles Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Au programme conférences, ateliers, marché mais aussi des découvertes, des rencontres et des partages.
Massages, réflexologie, reiki, yoga, pilates, naturopathie, lithothérapie, art-thérapie, socio-esthétique, diététicienne, accompagnement en parentalité et psychologie. 6 .
Busserolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 56 01 27
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English :
The program includes lectures, workshops, and a market, as well as opportunities for discovery, connection, and sharing.
L’événement Journée Bien être Chassignolles a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays de George Sand
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