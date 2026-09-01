Exposition Les découvreuses anonymes Médiathèque Saint-Pol-de-Léon
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Exposition Les découvreuses anonymes
Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-10-02
Une belle exposition pédagogique pour découvrir 9 portraits de femmes scientifiques méconnues du grand public.
L’histoire n’a que peu retenu et valorisé le travail des femmes scientifiques. Un manque de visibilité dont les effets se font toujours ressentir en France aujourd’hui, seulement 30% des chercheurs et 27% des ingénieurs sont des femmes. La parité dans le domaine scientifique est donc un enjeu majeur.
Cette exposition a été conçue par WAX Science en collaboration avec Animafac pour promouvoir la contribution des femmes dans tous les domaines scientifiques.
Exposition prêtée par la Bibliotheque départementale du Finistère.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
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English :
L’événement Exposition Les découvreuses anonymes Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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