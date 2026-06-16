Gargilesse-Dampierre

Exposition Les Délires de Lulette et Yann Partisan de l’Art

6 Route du Pin Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Délires de Lulette et Yann Partisan de l’Art vous invitent à venir découvrir leur nouvelle collection 2026.

Laissez votre imaginaire se perdre dans les déséquilibres contrôlés d’YPA, voyager avec la série Viva Mexico de LDDL, plonger dans les chassés croisés d’YPA ou encore découvrir la série George Sand à la manière de LDDL telle une Elégante ou une Pachamama…

Si leurs univers sont différents, ils se rejoignent sur une matière première à l’abandon, en attente d’une seconde vie, qui va servir de support à leurs gestes nourris d’acrylique, d’encres, de pigments, de peintures séchées …Technique mixte sur multisupports … l’art du recyclage.

N’hésitez pas à venir prendre un coup de couleurs. .

6 Route du Pin Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 04 10 16 95

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English :

Les D%E9lires de Lulette and Yann Partisan de l?Art invite you to come discover their new 2026 collection.

L’événement Exposition Les Délires de Lulette et Yann Partisan de l’Art Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-16 par BERRY