Informations pratiques

Gisors

Exposition Les doigts qui rêvent

5 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-04

Spécialisées dans les livres tactiles illustrés, les éditions Les Doigts Qui Rêvent ont conçu une exposition ludique pour faire découvrir les coulisses de la fabrication d’ouvrages adaptés aux lecteurs malvoyants et non-voyants.

À travers un parcours immersif, venez découvrir les différentes étapes de fabrication des albums, de leur conception à leur adaptation en braille, jusqu’au choix des tissus. .

5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 7 80 40 65 23 ggarcon09@gmail.com

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English : Exposition Les doigts qui rêvent

L’événement Exposition Les doigts qui rêvent Gisors a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme