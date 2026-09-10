Exposition : Les écoles de Saint-Jean-de-Fos autrefois, Salle de la Bugade, Saint-Jean-de-Fos

Informations pratiques

Exposition : Les écoles de Saint-Jean-de-Fos autrefois 19 et 20 septembre Salle de la Bugade Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

L’exposition retrace l’histoire de l’enseignement primaire à Saint-Jean-de-Fos au XIXe siècle, une période marquée par de profondes réformes de l’éducation. Réalisée à partir d’objets prêtés par les habitants et de l’étude des archives locales, elle reconstitue l’atmosphère d’une salle de classe d’autrefois avec pupitres, tableau, cartes et manuels scolaires.

Le parcours présente également des documents originaux, tels que des cahiers d’écoliers, des photographies de classe, des livres et divers objets liés à la vie scolaire. Les grandes lois qui ont façonné l’école en France sont mises en perspective grâce à des panneaux illustrés.

Une vidéo de 20 minutes, intitulée « De Jules Ferry à André Miquel : exposition sur l’école de Saint-Jean-de-Fos », réalisée spécialement pour l’occasion à partir d’archives nationales et locales, est projetée tout au long de l’exposition.

En complément, une conférence est proposée le samedi à 17h30, sous le préau de l’école primaire André Miquel.

Salle de la Bugade 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Place de la Mairie Hérault Occitanie 04 67 57 72 97 https://mairie-saintjeandefos.fr/ Parking sur la place ou au musée Argileum

L’exposition a pour objectif de rappeler l’histoire de l’éducation primaire dans le village au 19e siècle, période de grands changements dans les lois de l’éducation. Elle est réalisée à partir par …

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