Informations pratiques

La Rochelle

Exposition - Les Enfants du Habana - Journées Européennes du Patrimoine

Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’exposition Les Enfants du Habana est ouverte de 10h à 17h avec deux visites commentées possibles (11h et 15h) d’une durée de 45 mns chacune.

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Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 17 77 archives@charente-maritime.fr

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English :

The Les Enfants du Habana exhibition is open from 10 a.m. to 5 p.m., with two guided tours available (at 11 a.m. and 3 p.m.), each lasting 45 minutes.

L’événement Exposition - Les Enfants du Habana - Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle