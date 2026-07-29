Exposition - Les Enfants du Habana - Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales La Rochelle
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition - Les Enfants du Habana - Journées Européennes du Patrimoine
Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’exposition Les Enfants du Habana est ouverte de 10h à 17h avec deux visites commentées possibles (11h et 15h) d’une durée de 45 mns chacune.
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Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 17 77 archives@charente-maritime.fr
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English :
The Les Enfants du Habana exhibition is open from 10 a.m. to 5 p.m., with two guided tours available (at 11 a.m. and 3 p.m.), each lasting 45 minutes.
L’événement Exposition - Les Enfants du Habana - Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle
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