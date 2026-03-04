Exposition « Les étudiantes et étudiants en action » Bibliothèque universitaire Centre Rennes
Exposition « Les étudiantes et étudiants en action » Bibliothèque universitaire Centre Rennes lundi 16 mars 2026.
Exposition « Les étudiantes et étudiants en action » Bibliothèque universitaire Centre Rennes 16 mars – 3 avril Ille-et-Vilaine
Entrée libre sur les horaires de la BU Centre
Découvrez les portraits d’étudiantes et d’étudiants qui ont fait le choix de l’engagement.
Diane, Milena, Mickaël, Rayhan, Maé, Menou, Raphaël, Océane : ils sont nombreux à dédier de leur temps pour informer, organiser des événements, soutenir, accompagner, … Dans le cadre du Festival de l’Engagement, découvrez les portraits d’étudiantes et d’étudiants qui ont fait ce choix de l’engagement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-16T08:45:00.000+01:00
Fin : 2026-04-03T22:00:00.000+02:00
1
https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre
Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233400
Rodrig MBock