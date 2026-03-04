Exposition « Les étudiantes et étudiants en action » Bibliothèque universitaire Centre Rennes 16 mars – 3 avril Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur les horaires de la BU Centre

Découvrez les portraits d’étudiantes et d’étudiants qui ont fait le choix de l’engagement.

Diane, Milena, Mickaël, Rayhan, Maé, Menou, Raphaël, Océane : ils sont nombreux à dédier de leur temps pour informer, organiser des événements, soutenir, accompagner, … Dans le cadre du Festival de l’Engagement, découvrez les portraits d’étudiantes et d’étudiants qui ont fait ce choix de l’engagement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-16T08:45:00.000+01:00

Fin : 2026-04-03T22:00:00.000+02:00

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233400

Rodrig MBock



